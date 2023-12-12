В армии РФ переводят третье крупное подразделение на танки Т-62 об. 2022 года, — OSINT (видео)

59-й гвардейский танковый полк ВС РФ был на разных версиях танков Т-72, но теперь у них на вооружении начали появляться модернизированные Т-62М.

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Вооруженные силы РФ переводят на более старые Т-62М еще одну крупную часть. На начало полномасштабной войны 59-й гвардейский отдельный танковый полк был на разных версиях Т-72. Об этом сообщает OSINT-исследователь Naalsio, который исследует российскую армию и ее потери.

Исследователь установил по видео от 11 ноября 2023 года, что танк Т-62М образца 2022 года был записан в районе оккупированного Северодонецка. Машина под номером 486 принадлежит 2 отряду 9-й роты 59-го гвардейского танкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ. В видео танк тянет бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1.

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Также аналитик заявляет, что по состоянию на февраль 2022 года 59-й танковый полк имел на вооружении танки Т-72Б и Т-72Б образца 1989 года. В 2023 году они получили еще разные модели Т-72АВ, Т-72Б3 и Б3 образца 2022 года, Т-72Б образца 2022 года, а теперь и Т-62М образца 2022 года.

Т-62М образца 2022 года — это модернизация с дополнительной установкой динамической защиты "Контакт" и другого прицела 1ПН96МТ-02. Армия РФ начала использовать более старые танки из-за больших потерь более современных машин.

Напомним, 5 декабря оккупанты показали еще одну версию модернизации Т-62М с противоминным тралом и динамической защитой.

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