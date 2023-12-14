Китай строит поселения на спорной границе с Бутаном: появились спутниковые снимки

Бутан готов уступить территории Китаю, чтобы избежать конфликта. Однако Индия беспокоится, что китайские интересы пойдут дальше.

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В долине Джакалунг в Бутане Китай строит собственное поселение, что может свидетельствовать о намерениях Пекина захватить бутанскую территорию. Об этом сообщает эксперт по международной политике Джон Поллок, который обнародовал спутниковые снимки Maxar.

Китай реализует сразу несколько проектов по строительству поселений на территории Бутана. По мнению аналитика, это может свидетельствовать о желании Бутана уступить Пекину территорию в рамках пограничного соглашения. Кроме долины Джакалунг, спутник зафиксировал китайскую активность в долине Менчума и регионе Бейул.

Все территории Бутана, на которые претендует Китай

В Defence Blog продолжают, что китайские территориальные претензии в Бутане охватывают 4 региона на западе, 3 на севере и востоке. Действия КНР вызвали дискуссии о потенциальных последствиях для территориальной целостности и суверенитета Бутана. Сочетание спекуляций с физическим развитием объектов в спорных регионах усиливает мировое внимание к действиям Китая в регионе. Также это показывает нестабильную геополитическую динамику в Гималайском регионе, где Китай имеет претензии не только к Бутану, но и к Индии.

Развитие поселений в Бутане Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Развитие поселений в Бутане Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Развитие поселений в Бутане Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Развитие поселений в Бутане Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Потенциальное соглашение между Бутаном и Китаем может обеспокоить Индию, которая долгое время считала Бутан буферным государством между Китаем. Китайские интересы могут пойти дальше и дойти до плато Доклам, которое расположено вблизи с Индией. В свою очередь Пекин говорит, что после захвата территорий и соглашения возможно налаживание дипломатических отношений с Бутаном.

Напомним, 11 декабря береговая охрана Китая обстреляла филиппинские корабли из водометов.

8 декабря СМИ писали, что Китай готовится запускать дроны-невидимки GJ-11 с кораблей-амфибий.