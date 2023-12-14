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Воєнний фокус

Китай розбудовує поселення на спірному кордоні з Бутаном: зʼявились супутникові знімки

бутан і китай
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES | Китай розбудовує поселення в Бутані

Бутан готовий поступитися територіями Китаю, щоб уникнути конфлікту. Проте Індія непокоїться, що китайські інтереси підуть далі.

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В долині Джакалунг у Бутані Китай розбудовує власне поселення, що може свідчити про наміри Пекіну захопити бутанську територію. Про це повідомляє експерт з міжнародної політики Джон Поллок, який оприлюднив супутникові знімки Maxar.

Китай реалізує одразу кілька проєктів з будівництва поселень на території Бутану. На думку аналітика, це може свідчити про бажання Бутану поступитись Пекіну територією в межах прикордонної угоди. Окрім долини Джакалунг, супутник зафіксував китайську активність в долині Менчума та регіоні Бейул.

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Всі території Бутану, на які претендує Китай

У Defence Blog продовжують, що китайські територіальні претензії в Бутані охоплюють 4 регіони на заході, 3 на півночі та сході. Дії КНР викликали дискусії щодо потенційних наслідків для територіальної цілісності та суверенітету Бутану. Поєднання спекуляцій з фізичною розбудовою обʼєктів в спірних регіонах посилює світову увагу до дій Китаю в регіоні. Також це показує нестабільну геополітичну динаміку в Гімалайському регіоні, де Китай має претензії не тільки до Бутану, але й до Індії.

Розбудова поселень в Бутані Fullscreen
Розбудова поселень в Бутані
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Розбудова поселень в Бутані Fullscreen
Розбудова поселень в Бутані
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
конфлікт бутана та китаю Fullscreen
Розбудова поселень в Бутані
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
китай та бутан Fullscreen
Розбудова поселень в Бутані
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Розбудова поселень в Бутані
Розбудова поселень в Бутані
конфлікт бутана та китаю
китай та бутан

Потенційна угода між Бутаном та Китаєм може стурбувати Індію, яка довгий час вважала Бутан буферною державою між Китаєм. Китайські інтереси можуть піти далі й дійти до плато Доклам, яке розташовано поблизу з Індією. Своєю чергою Пекін каже, що після загарбання територій та угоди можливе налагодження дипломатичних стосунків з Бутаном.

Нагадаємо, 11 грудня берегова охорона Китаю обстріляла філіппінські кораблі з водометів.

8 грудня ЗМІ писали, що Китай готується запускати дрони-невидимки GJ-11 із кораблів-амфібій.