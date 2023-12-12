"Кропотливая работа защитников": в ВСУ высказались об успехах в районе Горловки

По словам начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, что приносит благоприятный результат.

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Успехи украинских военных возле временно оккупированной Горловки Донецкой области достигнуты благодаря настойчивому труду. Защитники активно поддерживают оборону на данном участке фронта. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Фитьо рассказал подробности освобождения территории в пределах Горловки от российских оккупантов.

"Детали такие, что мы видели в ежедневных сводках Генерального штаба. Мы все видели прекрасно, что южнее Бахмута украинские подразделения продолжают свои штурмовые действия. Украинские защитники находятся в активной обороне", — ответил он.

Фитьо подчеркнул, что в самых благоприятных сценариях украинские военные переходят к наступлению, улучшая свою тактическую позицию.

По его словам, "это приятная новость, но не сенсация".

"Это тяжелая, кропотливая работа наших защитников и соответственно на данном этапе она принесла вот такой результат", — добавил он.

Напомним, 9 декабря обозреватель отметил, что войска России готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку. По мнению Александра Коваленко, российская армия готовит третий штурм города и хотела бы оккупировать ее до Нового года.