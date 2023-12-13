87% солдат и 2/3 танков: довоенная армия РФ в Украине практически уничтожена, — ISW

Согласно рассекреченным данным разведки США, которые приводят аналитики, российские войска потеряли 315 000 человек личного состава из 360 000, 2200 из 3500 танков. Отсюда снижение масштаба и уровня сложности наступательных операций в Украине.

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По оценкам американской разведки, за время полномасштабного вторжения в Украину РФ практически полностью потеряла свою довоенную армию. Вместе с тем эти потери частично возмещаются, и оккупационная группировка продолжает готовиться к затяжной войне в Украине. Об этом говорится в сводке "Института изучения войны" от 12 декабря.

Рассекреченные данные американской разведки указывают на то, что ВС РФ потеряли 87% от общей численности сухопутных войск и две трети танков, находившихся на вооружении до 24 февраля 2022 года.

Потери российских войск, по данным США:

российские войска потеряли 315 000 человек личного состава из 360 000;

2200 из 3500 танков;

4400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Все эти люди и бронетехника участвовали в полномасштабном вторжении в Украину.

В общей сложности, по состоянию на конец ноября 2023 года российские сухопутные войска потеряли более 25% запасов военного оборудования, которое имелось до вторжения. Отсюда снижение масштаба и уровня сложности российских наступательных операций в Украине.

Вместе с тем российское военно-политическое руководство предприняло масштабные меры по восполнению людских потерь. В сентябре 2023 года украинская разведка сообщила, что в рядах ВС РФ на оккупированной территории Украины насчитывается 420 000 военнослужащих.

Частичная и скрытая мобилизация в сентябре 2022 года, скорее всего, возместили российские потери, хотя новые военнослужащие, скорее всего, менее подготовлены по сравнению с теми, кому они пришли на смену.

В довершение всего, российское военное командование также формирует стратегический резерв и готовится к возможной будущей широкомасштабной войне с НАТО. Но потребности в живой силе для войны на территории Украины, вероятно, мешают этому.

По словам аналитиков, нет свидетельств того, что Россия добилась значительного прогресса по части компенсации потерянной в Украине бронетехники.

Напомним, что во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский выступил в Университете национальной обороны и заявил, что Кремль переводит российскую экономику и общество на военные рельсы. Он также встретился с руководителями американских оборонных предприятий, чтобы убедить открыть в Украине европейский оборонный центр.

Также сообщалось, что разведка США выяснила главную цель наступательных операций РФ в Украине. Все усилия направлены на то, чтобы уменьшить западную помощь Украине.