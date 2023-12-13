В Украину прибыла вторая батарея ЗРК Patriot из Германии, — аналитики

По словам аналитиков, которые ссылаются на источники в пресс-службе "Люфтваффе", речь идет о технике, которую в октябре пообещал передать Киеву канцлер Олаф Шольц.

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Вторая батарея ЗРК Patriot уже доставлена из Германии в Украину, а украинские защитники, которые будут с ней работать, прошли подготовку в начале декабря. Об этом сообщается в аккаунте German Aid to Ukraine соцсети X, который отслеживает помощь Украине из Германии.

Речь идет о второй по счету батарее Patriot, которую в октябре пообещал передать Украине федеральный канцлер Олаф Шольц, отмечают журналисты, ссылаясь на источники в пресс-службе Воздушных силах Германии ("Люфтваффе").

Комплекс Patriot состоит из станции управления огнем, радиолокационной станции, 8 пусковых установок и, предположительно, около 60 ракет.

Напомним, что 7 декабря стало известно о том, что в Украине наладят производство комплексов FrankenSAM. По словам украинских экспертов, речь, предположительно, идет о трех проектах: адаптация ракет AIM-9M, RIM-7 и гибридных системах Patriot с украинскими РЛС.

Также сообщалось, что ВС РФ использовали новую стартовую точку запуска Shahed. В британской разведке подтвердили пять мест, из которых российские военные запускают беспилотники иранского производства. Это Балаклава и мыс Чауд в Крыму, а также российские Ейск, Приморско-Ахтарск и Курск.