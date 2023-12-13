"Считать их нет никакого смысла": эксперт Defense Express о ракетах, которыми РФ атаковала Киев

Российская ракета 48Н6, которыми РФ атаковала столицу Украины, была основной к комплексу С-400. Хотя эта ракета производилась еще во времена СССР, Россия продолжает их производить.

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Количество ракет 48Н6, которыми Россия атаковала Киев, измеряется тысячами и страна-агрессор и дальше продолжает их производить. Об этом "Эспрессо" сказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Что касается ракет, которыми сегодня атаковали Киев, то речь идет о дальности более 280 км. То есть, дальность этих ракет, скорее всего, более 300 км. Эти ракеты еще советского производства. Поэтому количество их в России значительное", — рассказал Катков.

Он отметил, что Россия и дальше продолжает их производить, а количество таких боеприпасов в РФ исчисляется тысячами.

"Российская ракета 48Н6, которыми РФ атаковала Киев, была основной к комплексу С-400. Хотя эта ракета производилась еще во времена СССР, Россия продолжает их производить. Точное количество этих ракет назвать трудно. Впрочем, скорее всего, речь идет о диапазоне с тремя нулями. То есть в тысячу единиц и Россия продолжает их изготавливать. Поэтому считать их просто нет никакого смысла", — сказал эксперт.

В ночь на 13 декабря ВС РФ атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Все 10 ракет были сбиты украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что оккупанты будут запускать по Украине одновременно 20-30 ракет и выбирать одну или несколько целей. В частности, РФ будет экономить ракеты.