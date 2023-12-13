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"Считать их нет никакого смысла": эксперт Defense Express о ракетах, которыми РФ атаковала Киев

новости Киева, ракетный удар по Киеву, ракетная атака, ракета 48Н6, Defense Express
ГСЧС работает на месте падения обломков ракет

Российская ракета 48Н6, которыми РФ атаковала столицу Украины, была основной к комплексу С-400. Хотя эта ракета производилась еще во времена СССР, Россия продолжает их производить.

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Количество ракет 48Н6, которыми Россия атаковала Киев, измеряется тысячами и страна-агрессор и дальше продолжает их производить. Об этом "Эспрессо" сказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Что касается ракет, которыми сегодня атаковали Киев, то речь идет о дальности более 280 км. То есть, дальность этих ракет, скорее всего, более 300 км. Эти ракеты еще советского производства. Поэтому количество их в России значительное", — рассказал Катков.

Он отметил, что Россия и дальше продолжает их производить, а количество таких боеприпасов в РФ исчисляется тысячами.

"Российская ракета 48Н6, которыми РФ атаковала Киев, была основной к комплексу С-400. Хотя эта ракета производилась еще во времена СССР, Россия продолжает их производить. Точное количество этих ракет назвать трудно. Впрочем, скорее всего, речь идет о диапазоне с тремя нулями. То есть в тысячу единиц и Россия продолжает их изготавливать. Поэтому считать их просто нет никакого смысла", — сказал эксперт.

В ночь на 13 декабря ВС РФ атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Все 10 ракет были сбиты украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что оккупанты будут запускать по Украине одновременно 20-30 ракет и выбирать одну или несколько целей. В частности, РФ будет экономить ракеты.