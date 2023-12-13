"Рахувати їх немає жодного сенсу": експерт Defense Express про ракети, якими РФ атакувала Київ

Російська ракета 48Н6, якими РФ атакувала столицю України, була основною до комплексу С-400. Хоча ця ракета вироблялась ще за часів СРСР, Росія продовжує їх виготовляти.

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Кількість ракет 48Н6, якими Росія атакувала Київ, вимірюється тисячами і країна-агресорка і далі продовжує їх виготовляти. Про це "Еспресо" сказав головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Щодо ракет, якими сьогодні атакували Київ, то йдеться про дальність понад 280 км. Тобто, дальність цих ракет, скоріше за все, понад 300 км. Ці ракети ще радянського виробництва. Тому кількість їх в Росії значна", — розповів Катков.

Він зазначив, що Росія і далі продовжує їх виготовляти, а кількість таких боєприпасів у РФ обраховується тисячами.

"Російська ракета 48Н6, якими РФ атакувала Київ, була основною до комплексу С-400. Хоча ця ракета вироблялась ще за часів СРСР, Росія продовжує їх виготовляти. Точну кількість цих ракет назвати важко. Втім, скоріше за все, мова йде про діапазон з трьома нулями. Тобто у тисячу одиниць і Росія продовжує їх виготовляти. Тому рахувати їх просто немає жодного сенсу", — сказав експерт.

У ніч проти 13 грудня ЗС РФ атакували столицю України балістичними ракетами. Усі 10 ракет були збиті українською ППО.

Раніше повідомлялося, що окупанти запускатимуть по Україні одночасно 20-30 ракет та обиратимуть одну або декілька цілей. Зокрема, РФ економитиме ракети.