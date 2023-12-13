Что такое Caracal: подробности о новейших авиадесантных бронемашинах немецких оружейников (инфографика)

По информации журналистов, нынешняя новейшая разработка концерна Rheinmetall еще не была в испытаниях, а Украина станет первой в мире страной-эксплуатантом бронемашины Caracal.

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Украина вероятно станет первой страной, которая получит в пакете военной помощи от Германии новые авиадесантные транспортные средства для Сил специальных операций ВСУ. Об этом еще в ноябре этого года сообщила пресс-служба немецкого концерна Rheinmetall.

Производители отмечали, что тактические машины в количестве пяти единиц будут в Украине уже в конце 2023-го — начале 2024 года. Как предполагал тогда портал "Милитарный", речь шла именно о самых современных немецких бронемашинах Caracal.

Какие именно характеристики отличают эти внедорожники и как их будут применять на фронте в Украине, узнавали журналисты издания "Еспресо".

Авиадесантный внедорожник Caracal — что известно

Caracal является тактической авиадесантной машиной на базе гражданского внедорожника Mercedes-Benz G-СІаѕѕ. Как отмечают журналисты, технику изначально приспосабливали для десантных частей, поэтому ее можно перевозить как во внутренних грузовых отсеках, так и на внешних подвесах вертолетов CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion.

Впервые авто были представлены на выставке вооружений DSEI в 2023 году в Лондоне. Среди преимуществ Caracal сам производитель называет компактность и пригодность к транспортировке по воздуху, то есть эта техника предназначена прежде всего для специальных операций.

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"Она отличается скоростью, низкой сигнатурой, масштабируемой защитой и разнообразием вариантов оружия, что обеспечивает высокий уровень мобильности и доминирования", — отмечают в Rheinmetall.

И добавляют, что нынешняя новейшая разработка концерна еще не была в испытаниях, особенно таких, как это может осуществить ВСУ на поле боя. В целом, подчеркивают в Rheinmetall, Украина стала первой в мире страной-эксплуатантом этой разработки.

Кроме того, концерн обязался поддерживать жизненный цикл новейшей разработки в течение 20 лет. Речь идет о различных вариантах автомобиля — для пассажирских, групповых, материальных перевозок, а также медицинские машины Caracal.

Технические особенности Caracal

Как утверждают эксперты, бронеавтомобиль создан по модульному принципу. Это означает, что его конструкцию можно менять и комбинировать в зависимости от типа задач, которые нужно выполнять: можно установить разнообразное вооружение — от пулеметов до ПТРК или малокалиберных пушек, а также дополнительные элементы баллистической защиты.

"Его уникальная модульная конструкция позволяет использовать Caracal при воздушно-десантных операциях в различных целях — от простой транспортировки войск до медицинских, боевых инженерных миссий или других логистических задач", — говорится в описании от производителя, на которые ссылается "Еспресо".

Caracal оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 183 кВт (249 л.с.), который может разгонять автомобиль до 140 км/ч. Сочетание с полным приводом 4х4 дает этим внедорожникам высокую проходимость на бездорожье — они способны на 60% подъемы, преодолевать препятствия высотой 33 см и траншеи глубиной в полметра.

Инфографика "Еспресо" Фото: Еспресо

Еще одна полезная способность Caracal, как отмечают журналисты, — это система защиты ROSY, специальная разработка Rheinmetall. Эти бронемашины могут молниеносно развернуть многоспектральную дымовую завесу площадью 90 квадратных метров, чтобы избежать атаки врага оружием, требующим прямого наведения. Кроме того, Caracal может запускать свето-шумовые гранаты.

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