"Запрещены к выдаче": Минобороны Украины изымает партию сухпайков из-за дефекта

Департамент ресурсных закупок закупил эти наборы в 2022 году, не проконтролировав их качества. В части наборов повреждена упаковка с джемом.

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Часть сухпайков, поставленных в 2022 году, уже изъята и находится на складах Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В сообщении говорится о том, что в части наборов повреждена упаковка с джемом. Несмотря на эти дефекты, их срок годности еще не вышел.

"Наборы запрещены для выдачи", — заявили в ведомстве.

Командование сил логистики в ближайшее время, как отметили в министерстве, получит новую партию сухпайков.

Минобороны сообщило, что Департамент ресурсных закупок закупил эти наборы в 2022 году, не проконтролировав их качества. Сейчас этот департамент уже в процессе ликвидации.

Руководитель, который осуществлял подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в частности по другим обвинениям.

Функции Департамента ресурсного обеспечения

Все решения по закупкам Министерства входят в сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения. Это касается определения количества, процедуры закупки и стоимости, что создавало определенные риски. Во избежание их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между различными подразделениями: Департаментом политики закупок, Департаментом планирования, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла").

Напомним, в ноябре стало известно, что ВСУ получили партию зимнего снаряжения из Великобритании. Великобритания предоставила десятки тысяч касок, комплектов зимней одежды, бронежилетов и сухпайков.