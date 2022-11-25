САУ, зимняя одежда и сухпайки: что перевез украинский Ан-124 из Норвегии для ВСУ (фото)

Украинский экипаж доставит 23-ю САУ М109, аптечки, а также запчасти для артиллерийских установок.

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Норвегия передала Украине новый пакет военной помощи. Его доставкой занимался экипаж авиалиний "Антонова". Об этом сообщается в репортаже норвежского телеканал TV2.

В центральном аэропорту Гардермуэн в минувшую субботу грузили военную помощь для Украины. Телеканал получил разрешение на съемку процесса погрузки в украинский самолет. В издании не называют ни название самолета, ни авиалиний, ограничиваясь только заявлением, что это украинская компания и экипаж. Однако судя по фото, это украинский транспортный самолет Ан-124.

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Норвегия передает Украине:

Одну САУ M109A3GN

20 000 запчастей для САУ

55 000 комплектов зимней одежды

30 000 сухпайков

55 000 полевых аптечек

"Украинцы просили зимнюю одежду. Ряд стран, в том числе наши скандинавские друзья, сейчас объединяют усилия, чтобы передать одежду. Сейчас в этом есть большая потребность", — заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грэм.

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Отмечается, что Норвегия уже передала 23 САУ М109. А в Минобороны заявляют, что они готовы поддерживать Украину столько, сколько нужно будет.

Напомним, Швеция подготовила самый крупный пакет военной помощи для Украины. Его содержание не озвучивает.

Норвегия передала Украине 22 САУ М1090 в начале июня. Поставку не анонсировали, но помимо установок были переданы и запчасти к машинам.