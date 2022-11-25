САУ, зимовий одяг і сухпайки: що перевіз український Ан-124 з Норвегії для ЗСУ (фото)

Український екіпаж доставить 23 САУ М109, аптечки, а також запчастини для артилерійських установок.

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Норвегія передала Україні новий пакет військової допомоги. Його доставкою займався екіпаж авіаліній "Антонова". Про це повідомляється у репортажі норвезького телеканалу TV2.

У центральному аеропорту Гардермуен минулої суботи вантажили військову допомогу для України. Телеканал отримав дозвіл на зйомку процесу завантаження в український літак. У виданні не називають ані назву літака, ані авіаліній, обмежуючись лише заявою, що це українська компанія та екіпаж. Однак, судячи з фото, це український транспортний літак Ан-124.

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Норвегія передає Україні:

одну САУ M109A3GN;

20 000 запчастин для САУ;

55 000 комплектів зимового одягу;

30 000 сухпайків;

55 000 польових аптечок.

"Українці просили зимовий одяг. Низка країн, зокрема наші скандинавські друзі, зараз об'єднують зусилля, щоб передати одяг. Зараз у цьому є велика потреба", — заявив норвезький міністр оборони Бйорн Арильд Грем.

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Наголошується, що Норвегія вже передала 23 САУ М109. А в Міноборони заявляють, що вони готові підтримувати Україну стільки, скільки треба буде.

Нагадаємо, Швеція підготувала найбільший пакет військової допомоги для України. Його вміст не озвучує.

Норвегія передала Україні 22 САУ М1090 на початку червня. Постачання не анонсували, але крім установок були передані й запчастини до машин.