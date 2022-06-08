Норвегія передала Україні 22 САУ М109 із боєприпасами та запчастинами (фото)

У Міноборони Норвегії заявили, що на користь безпеки публічно не анонсували передачу. Подальші постачання можуть бути без висвітлення у ЗМІ.

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Міністерство оборони Норвегії заявило про передачу Україні 22 самохідних артустановок М190А3GN калібром 155 мм. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як заявив глава Міноборони Бьорн Арільд Грам, українська армія залежить від підтримки Заходу. Потрібне озброєння та техніка для протистояння атакам російських військ.

"Україна спеціально запросила цей вид зброї. Розвиток війни в Україні сьогодні передбачає, що необхідно також жертвувати важчу артилерію та системи озброєння", — заявив міністр.

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Артилерію передали разом із боєприпасами, запчастинами та іншим спорядженням. Українських бійців навчали норвезькі інструктори. Навчання проходило біля Німеччини.

У відомстві зазначили, що вони не анонсували передачу САУ публічно з міркувань безпеки. Подальші постачання зброї можуть відбуватися без публічного освітлення.

САУ M109A3GN — це норвезька версія 155-мм САУ М109. Зі свого боку, норвезька версія є німецькою модернізацією М109А3. Артустановка отримала новий ствол завдовжки 39 калібрів, що дозволяє стріляти на велику дистанцію. Максимальна дальність стрільби звичайними снарядами становить 24,7 км, і зі збільшеною дальністю до 30 км.

Нагадаємо, Україна закупила в Бельгії партію самохідних артустановок М109 через приватну компанію.

Про постачання САУ М109 стало відомо 1 червня. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.