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Норвегія передала Україні 22 САУ М109 із боєприпасами та запчастинами (фото)

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Українська армія отримала 22 САУ з Норвегії

У Міноборони Норвегії заявили, що на користь безпеки публічно не анонсували передачу. Подальші постачання можуть бути без висвітлення у ЗМІ.

Міністерство оборони Норвегії заявило про передачу Україні 22 самохідних артустановок М190А3GN калібром 155 мм. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як заявив глава Міноборони Бьорн Арільд Грам, українська армія залежить від підтримки Заходу. Потрібне озброєння та техніка для протистояння атакам російських військ.

"Україна спеціально запросила цей вид зброї. Розвиток війни в Україні сьогодні передбачає, що необхідно також жертвувати важчу артилерію та системи озброєння", — заявив міністр.

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Артилерію передали разом із боєприпасами, запчастинами та іншим спорядженням. Українських бійців навчали норвезькі інструктори. Навчання проходило біля Німеччини.

У відомстві зазначили, що вони не анонсували передачу САУ публічно з міркувань безпеки. Подальші постачання зброї можуть відбуватися без публічного освітлення.

САУ M109A3GN — це норвезька версія 155-мм САУ М109. Зі свого боку, норвезька версія є німецькою модернізацією М109А3. Артустановка отримала новий ствол завдовжки 39 калібрів, що дозволяє стріляти на велику дистанцію. Максимальна дальність стрільби звичайними снарядами становить 24,7 км, і зі збільшеною дальністю до 30 км.

Нагадаємо, Україна закупила в Бельгії партію самохідних артустановок М109 через приватну компанію.

Про постачання САУ М109 стало відомо 1 червня. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.