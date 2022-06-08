Норвегия передала Украине 22 САУ М109 с боеприпасами и запчастями (фото)

В Минобороны Норвегии заявили, что в интересах безопасности публично не анонсировали передачу. Дальнейшие поставки могут быть без освещения в СМИ.

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Министерство обороны Норвегии заявило о передаче Украине 22 самоходных артустановок М190А3GN калибром 155 мм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как заявил глава Минобороны Бьорн Арильд Грам, украинская армия зависит от поддержки Запада. Нужно вооружение и техника для противостояния атакам российских войск.

"Украина специально запросила этот вид оружия. Развитие войны в Украине сегодня предполагает, что необходимо также жертвовать более тяжелую артиллерию и системы вооружения", — заявил министр.

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Артиллерию передали вместе с боеприпасами, запчастями и другим снаряжением. Украинских бойцов обучали норвежские инструкторы. Обучение проходило на территории Германии.

В ведомстве отметили, что они не анонсировали передачу САУ публично из соображений безопасности. Дальнейшие поставки оружия также могут происходить без публичного освещения.

САУ M109A3GN — это норвежская версия 155-мм САУ М109. В свою очередь норвежская версия является немецкой модернизацией М109А3. Артустановка получила новый ствол длиной в 39 калибров, что позволяет стрелять на большую дистанцию. Максимальная дальность стрельбы обычными снарядами составляет 24,7 км, а с увеличенной дальностью до 30 км.

Напомним, Украина закупила у Бельгии партию самоходных артустановок М109 через приватную компанию.

О поставках САУ М109 стало известно 1 июня. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.