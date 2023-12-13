Алексей Чирний, бывший политзаключенный Кремля, также удивлен определенными событиями, произошедшими в начале войны, поскольку считает, что Мелитополь мог бы противостоять оккупантам и превратиться в Мариуполь, где украинские войска оказывали ожесточенное сопротивление.

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Россия, после победы Украины, не просто распадется, а получит более глобальные проблемы. Алексей Чирний, экс-политзаключенный Кремля под псевдонимом "Крым", высказал свое видение в интервью "Еспресо".

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Он провел исторические аналогии и вспомнил события российско-японской войны и вторжения войск СССР. Советский Союз не выдержал последствия и впоследствии произошло разрушение коммунистического государства.

"И эту войну они также проигрывают", — отметил "Крым", который сегодня уничтожает оккупантов на фронте.

Украинский защитник отметил, что война теперь имеет совсем другой характер. По его мнению, после нашей победы Россия не просто распадется, а получит гораздо больше проблем, чем сейчас.

"Там гораздо более глобальными будут проблемы. У них. Не у нас", — добавил бывший политзаключенный Кремля.

Алексей удивлен определенными событиями, произошедшими в начале войны. Он считает, что Мелитополь мог бы противостоять оккупантам и превратиться в Мариуполь, где украинские войска оказывали ожесточенное сопротивление. По его мнению, сил было достаточно для противодействия, но командование приняло другое решение.

"Хотя все было возможно", — подчеркнул "Крым".

Кто такой Алексей Чирний "Крым"

Алексей Чирний с псевдонимом "Крым" — бывший политзаключенный Кремля, который находился в магаданской исправительной колонии. Его задержали в 2014 году в Симферополе при попытке совершить диверсию против российских захватчиков. Следующие семь лет его пытали российские силовики и издевались другие заключенные. Вскоре после его освобождения в Украину ворвались российские оккупанты — и Алексей возобновил свою борьбу.

Напомним, в сентябре американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма рассказал, что Российская Федерация может распасться при определенных условиях и этот процесс уже, вероятно, пошел. Он считает, что китайцы претендуют на часть российской территории. По его мнению, Китай и Россия — не настоящие друзья, поскольку Пекин претендует на часть российской территории.