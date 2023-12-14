Что получит Украина: Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $886 млрд, — СМИ

По словам журналистов, принятый законопроект продлевает Инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года. Так, он разрешает выделять 300 млн долларов на программу в каждом финансовом году.

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Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике, разрешающий рекордные 886 миллиардов долларов ежегодных военных расходов. Законопроект поддержали как демократы, так и республиканцы. Об этом сообщает Reuters.

По словам журналистов, Закон о полномочиях национальной обороны санкционирует "все": от повышения заработной платы военнослужащим (в этом году оно составит 5,2%) до закупок кораблей, боеприпасов и самолетов, а также таких мер, как помощь Украине и противодействие Китаю.

Как заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, законопроект гарантирует, что Штаты смогут удерживать Россию, твердо противостоять Коммунистической партии Китая, а американские вооруженные силы будут оставаться "на самом современном уровне".

Сообщается, что принятый законопроект продлевает Инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года. Так, он разрешает выделять 300 миллионов долларов на программу в каждом финансовом году.

Напомним, что В Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, президент США готов идти на компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах". Однако успех зависит от двух сторон.