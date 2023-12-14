Що отримає Україна: Сенат США схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд, — ЗМІ

За словами журналістів, ухвалений законопроєкт продовжує Ініціативу сприяння безпеці України до кінця 2026 року. Так, він дозволяє виділяти 300 млн доларів на програму в кожному фінансовому році.

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Сенат США підтримав законопроєкт про оборонну політику, що дозволяє рекордні 886 мільярдів доларів щорічних військових витрат. Законопроєкт підтримали як демократи, так і республіканці. Про це повідомляє Reuters.

За словами журналістів, Закон про повноваження національної оборони санкціонує "все": від підвищення заробітної плати військовослужбовцям (цього року воно становитиме 5,2%) до закупівель кораблів, боєприпасів і літаків, а також таких заходів, як допомога Україні та протидія Китаю.

Як заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, законопроєкт гарантує, що Штати зможуть утримувати Росію, твердо протистояти Комуністичній партії Китаю, а американські збройні сили залишатимуться "на найсучаснішому рівні".

Повідомляється, що ухвалений законопроєкт продовжує Ініціативу сприяння безпеці України до кінця 2026 року. Так, він дозволяє виділяти 300 мільйонів доларів на програму в кожному фінансовому році.

Нагадаємо, що в Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні. Як заявив речник Білого дому Джон Кірбі, президент США готовий іти на компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах". Однак успіх залежить від двох сторін.