РФ изменит подготовку военных: будут учитывать опыт войны в Украине, — росСМИ

Российские журналисты пишут, что новая программа будет предусматривать усиленную подготовку для увеличения выносливости. Утвердить документ планируют до конца этого года.

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В России будут готовить военных по новым правилам. Теперь во время обучения оккупантов будет учитываться опыт войны в Украине. Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.

Отмечается, что в российской армии планируют усилить подготовку военных, это якобы позволит им выживать в непростых ситуациях. Большая часть обучения будет проходить в полном снаряжении и с новыми упражнениями.

К примеру, новая программа направлена на увеличение выносливости военных РФ — бег в полном снаряжении и лыжные гонки на расстояние до 5 км.

Российский полковник Александр Перенджиев рассказал журналистам, что речь идет о фактической новой системе подготовки военных. При ее разработке были опрошены оккупанты, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины. Это якобы позволило выявить слабые и сильные стороны физической подготовки в российской армии.

Он отметил, что за украинскими силами стоит "НАТО с их наработками", поэтому "противник действительно серьезный".

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Отмечается, что в обновленной программе также будет уделяться внимание рукопашному бою, специальным приемам и военно-прикладному плаванию. Утвердить новые правила подготовки планируют до конца этого года.

Также издание пишет, что в российской армии военных стимулируют держать себя в хорошей физической форме. Так, оккупанты получают надбавку за квалификационный уровень физической подготовленности. Кроме того, им начисляют от 15% до 100% от оклада за спортивные разряды.

Напомним, в российских школах появятся экспозиции на тематику "СВО". Обязательными элементами таких экспозиций должны стать муляжи боеприпасов и оружия. Также детям будут проводить тематические уроки и экскурсии.

Также недавно в эстонской разведке рассказали, почему Россия увеличила численность своей армии. В частности, вероятно таким образом РФ пытается продемонстрировать свои намерения относительно продолжения войны в Украине.