Журналисты пишут, что главным элементом экспозиции должны стать муляжи оружия и боеприпасов. Вроде бы они усиливают эмоциональные впечатления.

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В России решили готовить детей к войне в Украине еще с детства. Так, в школах появятся тематические уголки с экспозициями на тему "СВО" и муляжами оружия. Об этом пишет российское издание "Точка".

Собственно, учебным заведениям уже дали рекомендации, как рассказывать ученикам о войне в Украине. Российское Минобразования рекомендует проводить тематические уроки и организовать в школах музеи "СВО".

Издание опубликовало методические рекомендации, которые разослали школам. Отмечается, что такие мероприятия в учебных заведениях нужны для прославления российских военных и для предотвращения "фальсификации исторических событий".

Создаваться такие тематические уголки будут в учреждениях всех населенных пунктов, они будут посвящаться тем погибшим оккупантам, которые там учились или жили. Если в школе не будет никакой связи с "российскими героями", то им рекомендуют создавать экспозицию по общей теме "спецоперации".

Журналисты пишут, что учебные заведения должны организовать в таких "музеях" муляжи оружия и боевых снарядов в масштабе 1:1. Вроде бы, это усилит эмоциональные впечатления от такой военной экспозиции.

Собственно, еще до полномасштабного вторжения в Украину российские психологи говорили, что такие копии оружия провоцируют у детей агрессию. Такое же мнение изданию высказали и другие психологи. Они говорят, что муляжи оружия необходимы в учебных заведениях для того, чтобы вызвать у детей интерес к войне.

Среди прочего, в Минобразования РФ рекомендуют также проводить тематические уроки, акции и экскурсии на тематику войны в Украине.

Напомним, в начале марта этого года российские медиа сообщали, что в школы РФ вернут "пионерские" значки по примеру СССР. Они якобы должны были стать предметом гордости и "атрибутом патриотизма".

Также недавно в организации Amnesty International, как Россия лишает детей на ВОТ возможностей учиться. Детей, которые не хотят учиться по российской программе, угрожают вывезти в российские детдома для "перевоспитания".