"Атрибут патриотизма": в российские школы вернут "пионерские" значки по примеру СССР (фото)

По мнению первой замглавы комитета Госдумы РФ по просвещению Яны Лантратовской, новый элемент формы должен стать для учеников в должен олицетворять "высокие моральные принципы, как было в Советском Союзе".

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Министерство просвещения России поддержало концепцию введения школьных значков как элемента формы учеников. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает российское агентство "ТАСС".

По сообщению росСМИ, дизайн значков еще не разработали, этим будет заниматься молодежная организация "Движение первых" — аналог советских пионеров.

Также сообщается, что первая замглавы комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова ранее обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести школьные значки. По ее словам, они должны стать "предметом гордости подрастающего поколения, атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе".

Новые российские "пионеры" — "Движение первых"

19 декабря 2022 года российское агентство "ТАСС" сообщало, что участники съезда Российского движения детей и молодежи большинством голосов выбрали название своей организации — "Движение первых".

На голосование вынесли пять названий:

"Пионеры";

"Движение первых";

"Движение имени Гагарина";

"Новое поколение";

"Юность".

Причем это было уже третье голосование, так как итоги предыдущих отменили из-за несогласия делегатов.

Напомним, 6 марта детей в Орловской области РФ заставили шить мягкие игрушки в виде чебурашек с буквой Z, которых здесь называют "символом" войны против Украины. Поделки предназначаются для отправки на фронт российским военным в качестве "талисманов".

Ранее, 6 февраля, местные СМИ сообщали, что в городе Нолинск Кировской области РФ дети избили 9-летнего мальчика во время катания с ледяной горки из-за "ватрушки" сине-желтого цвета.