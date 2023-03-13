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"Атрибут патріотизму": в російські школи повернуть "піонерські" значки за прикладом СРСР (фото)

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Фото: "Рух перших" | Російським дітям прищеплюватимуть "високі моральні принципи" СРСР

На думку першої заступниці голови комітету Держдуми РФ з освіти Яни Лантратовської, новий елемент форми повинен для учнів уособлювати "високі моральні принципи, як було в Радянському Союзі".

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Міністерство освіти Росії підтримало концепцію запровадження шкільних значків як елементу форми учнів. Про це в понеділок, 13 березня, повідомляє російське агентство "ТАРС".

За повідомленням росЗМІ, дизайн значків ще не розробили, цим займатиметься молодіжна організація "Рух перших" — аналог радянських піонерів.

Також повідомляється, що перша заступниця голови комітету Держдуми РФ із освіти Яна Лантратова раніше звернулася до міністра освіти РФ Сергія Кравцова з пропозицією запровадити шкільні значки. За її словами, вони мають стати "предметом гордості, покоління, яке підростає, атрибутом патріотизму, високих моральних принципів, як було в Радянському Союзі".

Нові російські "піонери" — "Рух перших"

19 грудня 2022 року російське агентство "ТАРС" повідомляло, що учасники з'їзду Російського руху дітей і молоді більшістю голосів обрали назву своєї організації — "Рух перших".

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На голосування винесли п'ять назв:

  • "Піонери";
  • "Рух перших";
  • "Рух імені Гагаріна";
  • "Нове покоління";
  • "Юність".

До того ж це було вже третє голосування, оскільки підсумки попередніх скасували через незгоду делегатів.

Нагадаємо, 6 березня дітей в Орловській області РФ змусили шити м'які іграшки у вигляді чебурашок із буквою Z, яких тут називають "символом" війни проти України. Вироби призначаються для відправки на фронт російським військовим як "талісмани".

Раніше, 6 лютого, місцеві ЗМІ повідомляли, що в місті Нолінськ Кіровської області РФ діти побили 9-річного хлопчика під час катання з крижаної гірки через "ватрушку" синьо-жовтого кольору.