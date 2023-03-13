"Атрибут патріотизму": в російські школи повернуть "піонерські" значки за прикладом СРСР (фото)
На думку першої заступниці голови комітету Держдуми РФ з освіти Яни Лантратовської, новий елемент форми повинен для учнів уособлювати "високі моральні принципи, як було в Радянському Союзі".
Міністерство освіти Росії підтримало концепцію запровадження шкільних значків як елементу форми учнів. Про це в понеділок, 13 березня, повідомляє російське агентство "ТАРС".
За повідомленням росЗМІ, дизайн значків ще не розробили, цим займатиметься молодіжна організація "Рух перших" — аналог радянських піонерів.
Також повідомляється, що перша заступниця голови комітету Держдуми РФ із освіти Яна Лантратова раніше звернулася до міністра освіти РФ Сергія Кравцова з пропозицією запровадити шкільні значки. За її словами, вони мають стати "предметом гордості, покоління, яке підростає, атрибутом патріотизму, високих моральних принципів, як було в Радянському Союзі".
Нові російські "піонери" — "Рух перших"
19 грудня 2022 року російське агентство "ТАРС" повідомляло, що учасники з'їзду Російського руху дітей і молоді більшістю голосів обрали назву своєї організації — "Рух перших".
На голосування винесли п'ять назв:
- "Піонери";
- "Рух перших";
- "Рух імені Гагаріна";
- "Нове покоління";
- "Юність".
До того ж це було вже третє голосування, оскільки підсумки попередніх скасували через незгоду делегатів.
Нагадаємо, 6 березня дітей в Орловській області РФ змусили шити м'які іграшки у вигляді чебурашок із буквою Z, яких тут називають "символом" війни проти України. Вироби призначаються для відправки на фронт російським військовим як "талісмани".
Раніше, 6 лютого, місцеві ЗМІ повідомляли, що в місті Нолінськ Кіровської області РФ діти побили 9-річного хлопчика під час катання з крижаної гірки через "ватрушку" синьо-жовтого кольору.