"Ворога зачебурашим": діти в РФ шиють чебурашок з буквою Z для російських військових (відео)

У Орловській області школярів змусили відшивати м'які іграшки як "талісмани" для військовослужбовців ЗС РФ на фронті в Україні. У новинному сюжеті розповідається про "добрий погляд і чарівну мордочку" флісових чебурашок.

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Дітей в Орловській області РФ змусили шити м'які іграшки у вигляді чебурашок із буквою Z, яких тут називають "символом" війни проти України. Про це розповідається в сюжеті новин на місцевому телеканалі "Орел", передає інтернет-видання Astra.

Як уточнюється, флісові вироби відправлять російським військовослужбовцям як "талісмани".

"Віднедавна це [чебурашка] — не тільки улюблений мультяшний герой, але ще й один із символів спецоперації [війни проти України]. По всій країні із зображенням чебурашки роблять шеврони, печуть пряники та відправляють посилки на фронт", — розповідають у Орловській області.

У зв'язку з цим у країні-агресорі навіть придумали власне безглузде гасло "ворога зачебурашим".

"Напевно, завдяки доброму погляду та чарівній мордочці навіть на передовій вона [іграшка] змусить усміхнутися та переконатися: ворога ми зачебурашим і перемога буде за нами", — каже журналістка у сюжеті.

Наразі діти відшили 35 іграшок, але на цьому зупинятися не збираються — тут сподіваються створити сотню аналогічних виробів із літерою Z.

Нагадаємо, наприкінці лютого мешканка Омської області в РФ померла під час конкурсу з поїдання млинців. У процесі поїдання вона подавилася, але жінку це не зупинило, і вона продовжила засовувати до рота млинці. Потім посиніла і почала задихатися.