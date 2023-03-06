"Врага зачебурашим": дети в РФ шьют чебурашек с буквой Z для российских военных (видео)

В Орловской области школьников заставили отшивать мягкие игрушки как "талисман" для военнослужащих ВС РФ на фронте в Украине. В новостном сюжете рассказывается о "добром взгляде и обаятельной мордашке" флисовых чебурашек.

Related video

Детей в Орловской области РФ заставили шить мягкие игрушки в виде чебурашек с буквой Z, которых здесь называют "символом" войны против Украины. Об этом рассказывается в новостном сюжете на местном телеканале "Орел", передает интернет-издание Astra.

Как уточняется, флисовые поделки отправят российским военнослужащим на фронт как "талисман".

"С недавних пор это [чебурашка] — не только любимый мультяшный герой, но еще и один из символов спецоперации [войны против Украины]. По всей стране с изображением чебурашки делают шевроны, пекут пряники и отправляют посылки на фронт", — рассказывают в Орловской области.

В связи с этим в стране-агрессоре даже придумали собственный нелепый лозунг "врага зачебурашим".

"Наверное, благодаря доброму взгляду и обаятельной мордашке даже на передовой она [игрушка] заставит улыбнуться и убедиться: врага мы зачебурашим и победа будет за нами", — говорит журналистка в сюжете.

В настоящее время дети отшили 35 игрушек, но на этом останавливаться не собираются — здесь надеются создать сотню аналогичных поделок с буквой Z.

Напомним, в конце февраля жительница Омской области в РФ скончалась во время конкурса по поеданию блинов. В процессе поедания она подавилась, но женщину это не остановило, и она продолжила засовывать в рот блины. Затем посинела и начала задыхаться.