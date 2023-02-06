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Світ Російсько-українська війна

"Називали українцем": у Росії діти на гірках побили хлопчика за синьо-жовту "ватрушку" (фото)

діти ватрушка гірки
Фото ілюстративне. Діти катаються на "ватрушках".

9-річна російська дитина прийшла додому з великим синцем під оком через забарвлення своїх надувних санчат. Його мама вирішила не заявляти в поліцію.

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У місті Нолінськ Кіровської області діти побили 9-річного хлопчика під час катання з крижаної гірки через "ватрушку" синьо-жовтого кольору. Про це повідомляє місцевий портал "Свойкировский" із посиланням на маму хлопчика Олену.

На опублікованих у мережі фотографіях на обличчі хлопчика чітко видно синець.

"От із таким синцем син повернувся сьогодні з прогулянки. І коли я дізналася причину, за що його били, м'яко кажучи, була в шоці", — прокоментувала знімок жінка.

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Хлопчик після побиття на гірках

За словами Олени, інші діти почали називати її дитину "українцем" і накинулися на неї з кулаками через надувні санки.

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"Ватрушка", забарвлення якої не сподобалося іншим дітям

Росіянка розповіла, що батьки призвідника, який першим накинувся на її сина, попросили вибачення перед сім'єю за інцидент. У результаті Олена вирішила не звертатися до поліції.

Однак після того, як історія стала надбанням громадськості, з нею зв'язалися співробітники відділу в справах неповнолітніх, повідомивши, що будуть розбиратися в ситуації. Після цього жінка таки дала свої свідчення.

"Що робити далі, доки не знаю. Але однозначно залучати дитину я не буду", — прокоментувала вона.

Нагадаємо, 6 лютого в Москві чоловік спробував вкрасти з Мавзолею тіло Володимира Леніна. Однак йому це не вдалося, його затримала поліція.

Сьогодні ЗМІ також повідомили, що двоє російських школярів потрапили в реанімацію після відвідин місцевого аналога McDonald's — ресторану швидкого харчування "Вкусно и точка" в центрі Москви.