"Называли украинцем": в России дети на горках побили мальчика за сине-желтую "ватрушку" (фото)

9-летний российский ребенок пришел домой с большим синяком под глазом из-за расцветки своих надувных санок. Его мама решила не заявлять в полицию.

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В городе Нолинск Кировской области дети избили 9-летнего мальчика во время катания с ледяной горки из-за "ватрушки" сине-желтого цвета. Об этом сообщает местный портал "Свойкировский" со ссылкой на маму мальчика Елену.

На опубликованных в сети фотографиях на лице мальчика отчетливо виден синяк.

"Вот с таким синяком сын вернулся сегодня с прогулки. И когда я узнала причину, за что его били, мягко говоря, была в шоке", — прокомментировала снимок женщина.

[ + – ] Мальчик после избиения на горках

По словам Елены, другие дети стали называть ее ребенка "украинцем" и набросились на него с кулаками из-за надувных санок.

[ + – ] "Ватрушка", расцветка которой не понравилась другим детям

Россиянка рассказала, что родители заводилы, который первым набросился на ее сына, принесли семье свои извинения за инцидент. В итоге Елена решила не обращаться в полицию.

Однако после того, как история стала достоянием общественности с ней связались сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщив, что будут разбираться в ситуации. После этого женщина все-таки дала свои показания.

"Что делать дальше, пока не знаю. Но однозначно, привлекать ребенка я не буду", — прокомментировала она.

Напомним, 6 февраля в Москве мужчина попытался украсть из Мавзолея тело Владимира Ленина. Однако ему это не удалось, он был задержан полицией.

Сегодня СМИ также сообщили, что двое российских школьников попали в реанимацию после посещения местного аналога McDonald's — ресторана быстрого питания "Вкусно и точка" в центре Москвы.