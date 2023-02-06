"Называли украинцем": в России дети на горках побили мальчика за сине-желтую "ватрушку" (фото)
9-летний российский ребенок пришел домой с большим синяком под глазом из-за расцветки своих надувных санок. Его мама решила не заявлять в полицию.
В городе Нолинск Кировской области дети избили 9-летнего мальчика во время катания с ледяной горки из-за "ватрушки" сине-желтого цвета. Об этом сообщает местный портал "Свойкировский" со ссылкой на маму мальчика Елену.
На опубликованных в сети фотографиях на лице мальчика отчетливо виден синяк.
"Вот с таким синяком сын вернулся сегодня с прогулки. И когда я узнала причину, за что его били, мягко говоря, была в шоке", — прокомментировала снимок женщина.
По словам Елены, другие дети стали называть ее ребенка "украинцем" и набросились на него с кулаками из-за надувных санок.
Россиянка рассказала, что родители заводилы, который первым набросился на ее сына, принесли семье свои извинения за инцидент. В итоге Елена решила не обращаться в полицию.
Однако после того, как история стала достоянием общественности с ней связались сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщив, что будут разбираться в ситуации. После этого женщина все-таки дала свои показания.
"Что делать дальше, пока не знаю. Но однозначно, привлекать ребенка я не буду", — прокомментировала она.
Напомним, 6 февраля в Москве мужчина попытался украсть из Мавзолея тело Владимира Ленина. Однако ему это не удалось, он был задержан полицией.
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