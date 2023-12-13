Посилить емоційні враження: у російських школах з'являться "експозиції СВО" (фото)

Журналісти пишуть, що головним елементом експозиції мають стати муляжі зброї та боєприпасів. Начебто вони посиляють емоційні враження.

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У Росії вирішили готувати дітей до війни в Україні ще з малечку. Так, у школах з’являться тематичні куточки з експозиціями на тему "СВО" та муляжами зброї. Про це пише російське видання "Точка".

Власне, навчальним закладам вже дали рекомендації, як розповідати учням про війну в Україні. Російське Міносвіти рекомендує проводити тематичні уроки та організувати у школах музеї "СВО".

Видання опублікувало методичні рекомендації, які розіслали школам. Зазначається, що такі заходи у навчальних закладах потрібні для прославлення російських військових та для унеможливлення "фальсифікації історичних подій".

Створюватися такі тематичні куточки будуть у закладах всіх населених пунктів та присвячуватимуться тим загиблим окупантам, які там навчалися або жили. Якщо у школі не буде ніякого зв’язку з "російськими героями", то їм рекомендують створювати експозицію за загальною темою "спецоперації".

Журналісти пишуть, що заклади мають організувати у таких "музеях" муляжі зброї та бойових снарядів у масштабі 1:1. Начебто, це посилить емоційні враження від такої військової експозиції.

Власне, ще до повномасштабного вторгнення в Україну російські психологи говорили, що такі копії зброї провокують у дітей агресію. Таку ж думку виданню висловили й інші психологи. Вони кажуть, що муляжі зброї необхідні у навчальних закладах для того, аби викликати у дітей інтерес до війни.

Серед іншого, у Міносвіти РФ рекомендують також проводити тематичні уроки, акції та екскурсії на тематику війни в Україні.

Нагадаємо, на початку березня цього року російські медіа повідомляли, що у школи РФ повернуть "піонерські" значки за прикладом СРСР. Вони начебто мали стати предметом гордості та "атрибутом патріотизму".

Також нещодавно в організації Amnesty International, як Росія позбавляє дітей на ТОТ можливостей навчатися. Дітей, які не хочуть вчитися за російською програмою, погрожують вивезти у російські дитбудинки для "перевиховання".