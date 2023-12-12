Погрожують дитбудинками: РФ позбавляє дітей в окупації можливості навчатися, — дослідження

Окупанти заставляють українських дітей вчитися за російською програмою, вивчати російську мову та гімн. Не згідних з ними дітей вони погрожують відвезти на "перевиховання" у дитбудинки.

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Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях намагається заставити дітей вчитися за російськими програмами. Учнів, які не хочуть ходити у навчальні заклади, погрожують депортувати у російські дитячі будинки для "перевиховання". Про це йдеться у дослідженні міжнародної неурядової організації Amnesty International.

Зазначається, що організація поспілкувалася із 23 вчителями та 16 сім’ями, у яких є діти шкільного віку. Опитані українці жили під окупацією та виїхали на підконтрольну Україні територію, або досі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У досліджені йдеться, що попри репресії та погрози деякі вчителі та батьки намагаються організувати для дітей навчання за українською програмою. Вчителі намагаються потайки передавати учням книжки та ховати у ямах мобільні телефони і ноутбуки, аби не бути викритими окупантами.

Деякі батьки не дозволяють своїм дітям ходити у школи. Втім окупанти погрожують забрати дітей у дитячі будинки Росії. Таку історію розповіла мати 15-річної дитини з Херсонщини.

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Жінка розказала, що спочатку до них навідалася вчителька, яка запиталася, чи ходитиме дитина у школу. Вже на початку вересня до сім’ї прийшли люди у військовій формі, які пригрозили відвезти дитину до російського дитбудинку.

Також організація поспілкувалася із вчителькою, яка у липні цього року виїхала з тимчасово окупованого Бердянська. Вона досі продовжує проводити онлайн-уроки з дітьми, які перебувають під окупацією. За її словами, в окупаційних школах дітей змушують вчити російську мову та гімн РФ. Жінка теж підтвердила, що усіх противників погрожують відправити у дитбудинки на "перевиховання".

Також у дослідженні стверджується, що в окупаційних школах розсилають повідомлення у яких йдеться, що Україна начебто хоче зруйнувати міста та "якщо ви не хочете, щоб Україна вбивала вас, розкажіть нам все, що ви бачите і знаєте про неї".

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що окупаційна влада не задоволена тою кількістю дітей, яка хоче вивчати українську мову. У школах на ТОТ дозволили проводити уроки української мови, однак у виданих окупантами підручниках виправдовується війна та розповідається про "братні народні".

Також у серпні в українському підпіллі повідомляли, що окупанти приділяють багато уваги книжкам із "російської історії" в 11 класі. У Центрі нацспротиву казали, що саме випускники є важливою аудиторією для ворога, оскільки він намагається влаштувати мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.