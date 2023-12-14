Ночная атака на Украину: Германия поднимала истребители, — Bild

Журналисты пишут, что истребители были подняты по тревоге из-за нарушения дроном воздушного пространства Румынии.

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Во время атаки России на Украину в ночь на 14 декабря в небо были подняты немецкие истребители. Об этом сообщает издание Bild.

Издание пишет, что истребители Eurofighter подняли по тревоге из-за иранского дрона-камикадзе, который вошел в воздушное пространство Румынии.

Сообщается, что пилоты истребителей установили зрительный контроль над выпущенными Россией беспилотниками, впрочем НАТО не приказало сбить их.

Дроны РФ в пространстве Румынии

Стоит отметить, что это уже не впервые, когда выпущенные РФ дроны заходят в воздушное пространство Румынии.

В частности, такие случаи случаются когда ВС России пытаются ударить по портовой инфраструктуре, которая находится недалеко от границы с Румынией.

К примеру, в начале сентября в Румынии нашли обломки беспилотника Shahed. Тогда румынский министр обороны отметил количество атак РФ по портам Украины и отметил необходимость усиления мер безопасности.

Также 13 сентября румынские СМИ писали, что в стране впервые объявили воздушную тревогу, которая длилась 90 минут. Причиной тревоги стала угроза падения на территории страны обломков сбитых беспилотников.

Кроме того, Минобороны Румынии сообщало о падении иранского дрона вблизи населенного пункта Плауру 11 октября. Сообщалось, что из-за взрыва в земле образовалась воронка.

Ночная атака на Украину

В ночь на 14 декабря Россия атаковала Украину 42 беспилотниками Shahed. Больше всего дронов было выпущено по Одесской области.

Враг запускал дроны с вечера 13 декабря в несколько волн и с разных полигонов. В Одесской области обломки сбитых дронов повредили общежитие, автомобили и жилые дома. В результате атаки ранения получили 11 человек, среди которых три ребенка.

Также правоохранители сообщали о повреждении припортовой инфраструктуры и нескольких складских помещений в Измаильском районе.