"Заморозка" войны в Украине даст РФ время на подготовку нападения на страны НАТО, — Кулеба

По словам украинского дипломата, пауза в конфликте даст противнику время на подготовку, а последствия этого могут быть глобальными. К угрозе нужно относиться серьезнее, ведь полномасштабное вторжение тоже казалось невозможным.

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Если сейчас "заморозить" войну в Украине, тогда это грозит более глобальным противостоянием. Россия может напасть на страны НАТО. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в материале для Foreign Affairs.

По его словам, Кремль может использовать вероятную паузу для того, чтобы собрать силы и подготовить более жестокую атаку. Пострадать в таком случае может не только Украина.

"Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет, потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно он обратился к тем, кто не верит в сценарий, в котором Российская Федерация атакует страну, которая входит в НАТО. Глава МИД призвал их вспомнить начало полномасштабного вторжения в Украину, ведь тогда это тоже казалось чем-то не реальным.

"Всем, кто верит, что Россия не нападет на страну НАТО после празднования успеха в Украине, стоит упомянуть, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 8 декабря сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об угрозе прямого столкновения РФ с НАТО. По его словам, впервые возникла реальная вероятность начала Третьей мировой войны. По его мнению, Киев все же получит деньги от США, но после этого Байден проиграет на президентских выборах, а Украина распадется.