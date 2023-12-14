"Атэш" обнаружил новое место базирования техники ВС РФ в Крыму: что нашли (фото, видео)

Партизаны сообщают, что техникой оккупанты планируют перебрасывать личный состав и артиллерийские установки на Херсонщину.

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Украинское подполье в Крыму обнаружило новое место, где российские военные размещают свою технику. Об этом партизанское движение "Атеш" сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что оккупанты собирают свою военную технику в Гвардейском. Партизаны заметили, в частности, КАМАЗы и артиллерийские тягачи.

Сообщается, что эту технику российские военные будут использовать для переброски своей живой силы и установок "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" на Херсонщину.

Впрочем пока в украинском подполье не знают количество личного состава, которое будут перебрасывать оккупанты. Также неизвестно маршрут, по которому они будут двигаться.

Напомним, 11 декабря в партизанском движении сообщали, что в Крыму обнаружили склад с большим количеством техники оккупантов. Находится он возле Новоозерного. Там оккупанты хранят бронетехнику как нового, так и старого образца.

Также 12 декабря в подполье сообщали, что проникли в одну из воинских частей оккупантов. Они собрали информацию о личном составе части и вооружении. Также они увидели там вертолеты Ми-8, которыми военные РФ эвакуируют раненых.