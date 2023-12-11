Новые и старые образцы: партизаны обнаружили большой склад техники ВС РФ в Крыму (видео, фото)

По информации партизан, на складе российских оккупантов расположены десятки бронированной техники. Также, вероятно, там находится их ремонтная база.

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Украинское подполье обнаружило большой склад техники российских оккупантов в Сакском районе во временно оккупированном Крыму. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наш агент разведал большой склад с военной техникой возле населенного пункта Новоозерное, Сакского района". — говорится в сообщении.

По информации партизан, на складе ВС РФ расположены десятки бронированной техники, как новых образцов, так и старых. Вероятно, там находится ремонтная база военной техники оккупантов.

Подробную информацию относительно обнаруженного состава подполье передало Силам обороны Украины.

Напомним, 11 декабря в "Атэш" сообщили, что партизанам удалось разведать воинскую часть Росгвардии в Котовске Тамбовской области (Российская Федерация).

Напомним, 10 декабря стало известно, что партизан "Атеш" мобилизовался в ряды ВС РФ через военкомат в Москве. В частности, он будет собирать разведывательную информацию о размещении российской противовоздушной обороны.

7 декабря подполье сообщило о вербовке российских военнослужащих в Курске. Россияне помогают с разведкой военных объектов на территории воинской части, тогда как "Атеш" поддерживает и предоставляет им советы.