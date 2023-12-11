Нові та старі зразки: партизани виявили великий склад техніки ЗС РФ у Криму (відео, фото)
За інформацією партизанів, на складі російських окупантів розташовано десятки броньованої техніки. Також, ймовірно, там знаходиться їхня ремонтна база.
Українське підпілля виявило великий склад техніки російських окупантів у Сакському районі в тимчасово окупованому Криму. Про це у понеділок, 11 грудня, повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.
"Наш агент розвідав великий склад із військовою технікою біля населеного пункту Новоозерне, Сакського району". — йдеться у повідомленні.
За інформацією партизанів, на складі ЗС РФ розташовано десятки броньованої техніки, як нових зразків, так і старих. Ймовірно, там знаходиться ремонтна база військової техніки окупантів.
Детальну інформацію щодо виявленого складу підпілля передало Силам оборони України.
Нагадаємо, 11 грудня в "Атеш" повідомили, що партизанам вдалося розвідати військову частину Росгвардії у Котовську Тамбовської області (Російська Федерація).
Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що партизан "Атеш" мобілізувався до лав ЗС РФ через військкомат у Москві. Зокрема, він збиратиме розвідувальну інформацію про розміщення російської протиповітряної оборони.
7 грудня підпілля повідомило про вербування російських військовослужбовців у Курську. Росіяни допомагають з розвідкою військових об'єктів на території військової частини, тоді як "Атеш" підтримує та надає їм поради.