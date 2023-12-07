"Атеш" завербовал российских военных в Курске: как они помогают Украине (фото)

Партизаны встретились с российскими военнослужащими, которые насильно оказались в воинской части №11262. Те "во всю саботируют" выезд в Украину, чтобы "не воевать в преступной войне", рассказали в украинском подполье.

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Агенты украинского подполья завербовали российских военнослужащих в Курске (Российская Федерация). Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" завербовал военнослужащих в Курске", — говорится в сообщении.

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"Не имеет хорошей репутации": "Атеш" разведал российский военкомат в оккупированной Горловке (видео)

Агенты партизанского движения встретились с российскими военнослужащими воинской части №11262 в Курске. В частности, там есть те, которые в воинской части оказались насильно. Они "во всю саботируют" выезд в Украину, чтобы "не воевать в преступной войне".

Партизаны рассказали, что россияне помогают подполью с разведкой военных объектов на территории воинской части, тогда как "Атеш" поддерживает и дает им советы. Российские военные пообещали после разведки "начать действовать интереснее".

Украинское подполье поделилось координатами воинской части №11262 в Курске — 51.720927, 36.165482.

Воинская часть №11262 в Курске

Движение сильнее популяризируется среди российских военнослужащих. Часть солдат устала от войны и "лживой пропаганды Кремля". Увеличение штата украинского подполья является закономерным явлением, добавили в "Атеш".

Напомним, 7 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке военкомата в Тольятти Самарской области. Подполье искало слабые места в охране военного объекта.

6 декабря стало известно, что украинское подполье проследило за работой военкоматав Раменском (Российская Федерация). Агенты "Атеш" зафиксировали, что от военкомата выехали почти пустые автобусы, в которых было по 2-3 мобилизованных.