Под охраной Росгвардии: "Атеш" проследил за работой военкомата в Подмосковье (видео)

Как отмечают партизаны, учреждение отчаянно пытается выполнить квоту "на пополнение числа контрактников" из числа местных жителей.

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Украинское подполье проследило за работой военкомата в Раменском Российской Федерации. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" проследил за работой военкомата в Раменском", — говорится в сообщении.

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Партизаны рассказали, что на улице Гурьева, 19, расположен один из местных военкоматов, который "отчаянно" пытается выполнить квоту "на пополнение числа контрактников" из числа местных жителей. Однако три агента "Атеш" зафиксировали, что от военкомата выехали практически пустые автобусы, в которых было по 2-3 мобилизованных.

Кроме этого, в подполье добавили, что территорию военкомата начали охранять наряды Росгвардии. Они должны предотвращать поджоги и "насильно забрасывать" мужчин в автобусы.

Напомним, 5 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали, что в воинских частях РФ во временно оккупированном Крыму россияне репрессируют солдат срочной службы. Для этого ФСБ использует тактику КГБ. Зато во избежание проблем во время несения службы российским военным предлагают подписать контракт с ВС РФ.

4 декабря стало известно, что украинское подполье разведало штаб 810-й бригады морской пехоты РФ в Севастополе. В частности, партизанам удалось разведать военную технику и личный состав ВС РФ, который несет службу на контрольно-техническом пункте части.