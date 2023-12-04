"Не имеет хорошей репутации": "Атеш" разведал российский военкомат в оккупированной Горловке (видео)

Население Горловки устало от оккупационных властей, большинство из жителей ждут освобождения города Вооруженными силами Украины, рассказали в подполье.

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Украинское подполье разведало военкомат во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" продолжает развитие партизанской ячейки в Горловке", — говорится в сообщении.

Партизаны разведали военкомат в Горловке Донецкой области. В подполье отметили, что этот военкомат "не имеет хорошей репутации" среди местных, поскольку "насильственная мобилизация в армию оккупантов уже многим семьям поломала их судьбы".

В партизанском движении "Атеш" отметили, что местные жители уже устали от оккупационной власти, большинство из них ждут Вооруженные силы Украины и скорейшее освобождение от российских военных.

Кроме этого, в украинском подполье отметили, что прилагают максимальное количество усилий, чтобы держать на контроле все виды деятельности врага в Донецкой области для максимально быстрого информирования Сил обороны.

Напомним, 20 ноября в движении "Атеш" рассказали о том, что партизаны разведали военные логистические объекты в Ростове-на-Дону в России. В частности, агенты разведали базу горюче-смазочных материалов и Южное управление дорожного хозяйства Министерства обороны РФ, которое организует автотранспортное и дорожное обеспечение оккупантов.

4 декабря стало известно о том, что украинское подполье сделало вылазку в парк воинской части 810-й отдельной бригады морской пехоты Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе. Партизаны разведали военную технику и личный состав, несущий службу на контрольно-техническом пункте части.