Під охороною Росгвардії: "Атеш" простежив за роботою військкомату в Підмосков'ї (відео)

Як зазначають партизани, установа відчайдушно намагається виконати квоту "на поповнення числа контрактників" з-поміж місцевих жителів.

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Українське підпілля простежило за роботою військкомату в Раменському Російської Федерації. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" простежив за роботою військкомату в Раменському", — йдеться у повідомленні.

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Партизани розповіли, що на вулиці Гур'єва, 19, розташований один із місцевих військкоматів, який "відчайдушно" намагається виконати квоту "на поповнення числа контрактників" з-поміж місцевих жителів. Проте три агенти "Атеш" зафіксували, що від військкомату виїхали практично порожні автобуси, в яких було по 2-3 мобілізовані.

Крім цього, в підпіллі додали, що територію військкомату почали охороняти наряди Росгвардії. Вони повинні запобігати підпалам та "насильно закидати" чоловіків до автобусів.

Нагадаємо, 5 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли, що у військових частинах РФ в тимчасово окупованому Криму росіяни репресують солдатів строкової служби. Для цього ФСБ використовує тактику КДБ. Натомість для уникнення проблем під час несення служби російським військовим пропонують підписати контракт із ЗС РФ.

4 грудня стало відомо, що українське підпілля розвідало штаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Севастополі. Зокрема, партизанам вдалося розвідати військову техніку та особовий склад ЗС РФ, який несе службу на контрольно-технічному пункті частини.