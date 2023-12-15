Сложности у ВВС: интриги в Конгрессе США остановили 100 военных программ

Замминистра ВВС США Кристин Джонс отметила, что если законопроекты не будут приняты к январю 2024 года, то американские воздушные силы не получат 13 млрд долларов.

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Почти 100 новых программ ВВС США приостановлены до принятия Конгрессом бюджета. При этом ряд космических программ также будут законсервированы, если Конгресс не примет бюджет на 2024 финансовый год. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя министра ВВС Кристин Джонс, передает Defence One.

Проблема заключается в том, что правительство США без принятой резолюции о расходах замораживает большинство программ и запрещает военным начинать новые. Срок действия этой меры истекает в феврале, отмечают журналисты.

Джонс отметила, что если законопроекты не будут приняты к январю, американские ВВС потеряют 13 млрд долларов "покупательной способности" — это средства, на которые рассчитывают воздушные силы США.

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"Сумма в 13 миллиардов долларов равна примерно такому же процентному сокращению, которое мы испытали во время сокращения бюджета в 2013 финансовом году. И спустя 10 лет мы все еще не полностью оправились от этих последствий", — сказала Джонс.

По ее словам, резолюция о продолжении финансирования также откладывает программу совместных боевых самолетов ВВС еще как минимум на год и отменяет увеличение расходов на исследования и разработки Космических сил на 2,8 млрд долларов.

"Мы не можем сражаться с одной рукой, связанной за спиной, и мы не можем должным образом конкурировать в этой области великодержавной конкуренции, имея лишь неполную колоду", — подчеркнула она.

Напомним, телеканал CNN 14 декабря сообщил, что в Конгрессе США поддержали большой законопроект об оборонной политике, который включает и помощь Украине. Документ предусматривает выделение 886 млрд долларов на оборону.