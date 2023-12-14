В Конгрессе США приняли рекордный оборонный бюджет на $886 миллиардов

За законопроект проголосовали 310 членов Палаты представителей. Он включает и выделение денег на помощь Украине.

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В Конгрессе США поддержали большой законопроект об оборонной политике, который включает и помощь Украине. Детали известны из материала CNN от 14 декабря.

Палата представителей США проголосовала за принятие оборонного законопроекта, который также называют NDA. Он регулирует ежегодное финансирование американского Министерства обороны.

После принятия законопроект должен быть отправлен на подписание президенту Джо Байдену. В Палате представителей он получил 310 голосов против 118.

Окончательная согласованная версия NDAA предусматривает выделение 886 миллиардов долларов на оборону.

В USA Today добавили, что законопроект включает и финансирование Украины.

В частности, в нем есть положение о продлении Инициативы содействия безопасности Украины до 2027 финансового года. Кроме того, законопроект включает одобрение бюджетного запроса в размере 300 миллионов долларов в 2024 году. Речь идет о средствах для военной помощи Украине.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер подчеркнул, что принятие NDAA позволяет "держать позицию против России".

Этот оборонный бюджет США — рекордный

Предыдущий одобренный оборонный бюджет США составлял 858 миллиардов долларов, в 2022 году — 777 миллиардов, в 2021 — 740 миллиардов, в 2020 — 738 миллиардов, в 2019 — 716 миллиардов.

Напомним, 12 декабря в США прошла встреча "за закрытыми дверями", во время которой сенаторы получили предложение от Белого дома относительно пограничной политики. Эта тема вызвала споры, из-за которых законодатели не одобрили выделение 61 миллиарда долларов для поддержки Украины. Стоит отметить, что речь идет о другой инициативе, и она до сих пор не была принята.

В Белом доме 12 декабря информировали, что США могут выделить для Украины еще два пакета помощи. После этого средства будут исчерпаны.