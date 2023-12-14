У Конгресі США ухвалили рекордний оборонний бюджет на $886 мільярдів

За законопроєкт проголосували 310 членів Палати представників. Він враховує і виділення грошей на допомогу Україні.

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У Конгресі США підтримали великий законопроєкт про оборонну політику, який включає і допомогу Україні. Деталі відомі з матеріалу CNN від 14 грудня.

Палата представників США проголосувала за ухвалення оборонного законопроєкту, який також називають NDA. Він регулює щорічне фінансування американського Міністерства оборони.

Після ухвалення законопроєкт має бути надісланий на підписання президенту Джо Байдену. У Палаті представників він отримав 310 голосів проти 118.

Остаточна узгоджена версія NDAA передбачає виділення 886 мільярдів доларів на оборону.

В USA Today додали, що законопроєкт враховує і фінансування України.

Зокрема у ньому є положення про продовження Ініціативи сприяння безпеці України до 2027 фінансового року. Окрім того, законопроєкт враховує схвалення бюджетного запиту у розмірі 300 мільйонів доларів у 2024 році. Йдеться про кошти для військової допомоги Україні.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер підкреслив, що прийняття NDAA дає змогу "тримати позицію проти Росії".

Цей оборонний бюджет США — рекордний

Попередній схвалений оборонний бюджет США складав 858 мільярди доларів, у 2022 році — 777 мільярдів, у 2021 — 740 мільярдів, у 2020 — 738 мільярдів, у 2019 — 716 мільярдів.

Нагадаємо, 12 грудня у США пройшла зустріч "за зачиненими дверима", під час якої сенатори отримали пропозицію від Білого дому стосовно прикордонної політики. Ця тема спричинила суперечки, через які законодавці не схвалили виділення 61 мільярдів доларів для підтримки України. Варто зазначити, що йдеться про іншу ініціативу, і вона досі не була прийнята.

У Білому домі 12 грудня інформували, що США можуть виділити для України ще два пакети допомоги. Після цього кошти будуть вичерпані.