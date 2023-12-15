РФ хочет увеличить количество фрегатов с ракетами "Циркон", но темпы строительства низкие

Британские обозреватели отмечают, что с 2006 года российским кораблестроителям удалось спустить на воду только два фрегата проекта 22350. Третий корабль — "Адмирал Головко" — в конце ноября только завершил испытания.

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Командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов объявил, что серия фрегатов проекта 22350 класса "Адмирал Горшков", вооруженных сверхзвуковыми ракетами "Циркон", будет состоять из 10 кораблей. В то же время обозреватели Naval News в своем материале от 15 декабря отметили, что темпы строительства фрегатов проекта 22350 крайне низкие.

По словам Евменова, в число "10 кораблей класса" входят уже имеющиеся и строящиеся корабли. В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся два фрегата этого класса: "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Третий, "Адмирал Головко", вернулся на верфь 23 ноября, завершив государственные испытания для последнего смотра.

"Скорее всего, флаг на нем будет поднят в конце этого года", — пишут журналисты.

Сообщается, что "Адмирал Головко" — первый фрегат проекта 22350 оснащенный силовой установкой, полностью произведенной в России. На первых двух кораблях редукторы, газотурбинные компрессоры и системы управления были изготовлены украинской компанией "Зоря-Машпроект".

Российский фрегат "Адмирал Касатонов"

Что касается сроков, то строительство прототипа началось еще в 2006 году, и за это время в строй поставлены только два корабля — "Адмирал Горшков" вошел в строй только в конце 2018 года, а "Адмирал Касатонов" — в 2020 году.

"Причиной тому стали технические проблемы, возникшие в ходе строительства, а также проблемы с зенитно-ракетным комплексом 9М96 "Полимент-Редут" и РЛС комплекса "Полимент", которые разрабатывались одновременно с проектом корабля", — подчеркивают обозреватели.

Российский фрегат "Адмирал Горшков"

Проблема усугубилась после аннексии Крыма в 2014 году, когда были прекращены поставки компонентов силовых установок из Украины. В итоге только недавно началось производство российских заменителей украинских механизмов.

В настоящее время, пишут эксперты, Амурский судостроительный завод может принять участие еще в одной программе ВМФ России по строительству кораблей проекта 22350М. Несмотря на схожий номер, на самом деле это практически совершенно другой фрегат, с большим водоизмещением и огневой мощью. Однако пока ни один корабль не заказан, и еще предстоит выяснить, будет ли вообще начато его строительство, если Россия переведет экономику на военные рельсы.

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Напомним, в районе оккупированного Севастополя находится новейший корабль российского Черноморского флота "Циклон" проекта "Каракурт". Как заявил 7 декабря спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, этот корабль является носителем ракет "Калибр", однако до сих пор ни разу не участвовал в пусках.