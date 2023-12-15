РФ хоче збільшити кількість фрегатів із ракетами "Циркон", але темпи будівництва низькі

Британські оглядачі зазначають, що з 2006 року російським кораблебудівникам вдалося спустити на воду тільки два фрегати проєкту 22350. Третій корабель — "Адмірал Головко" — наприкінці листопада тільки завершив випробування.

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Командувач ВМФ Росії адмірал Микола Євменов оголосив, що серія фрегатів проєкту 22350 класу "Адмирал Горшков", озброєних надзвуковими ракетами "Циркон", складатиметься з 10 кораблів. Водночас оглядачі Naval News у своєму матеріалі від 15 грудня зазначили, що темпи будівництва фрегатів проєкту 22350 вкрай низькі.

За словами Євменова, до числа "10 кораблів класу" входять вже наявні та споруджувані кораблі. Наразі на озброєнні ВМФ Росії перебувають два фрегати цього класу: "Адмирал Горшков" і "Адмирал Касатонов". Третій, "Адмирал Головко", повернувся до корабельні 23 листопада, завершивши державні випробування для останнього огляду.

"Найімовірніше, прапор на ньому буде піднято наприкінці цього року", — пишуть журналісти.

Повідомляється, що "Адмирал Головко" — перший фрегат проєкту 22350, оснащений силовою установкою, повністю виробленою в Росії. На перших двох кораблях редуктори, газотурбінні компресори та системи управління були виготовлені українською компанією "Зоря-Машпроект".

Російський фрегат "Адмірал Касатонов"

Що стосується термінів, то будівництво прототипу розпочалося ще 2006 року, і за цей час до ладу поставлено тільки два кораблі — "Адмирал Горшков" став до ладу тільки наприкінці 2018 року, а "Адмирал Касатонов" — 2020 року.

"Причиною тому стали технічні проблеми, що виникли під час будівництва, а також проблеми із зенітно-ракетним комплексом 9М96 "Полімент-Редут" і РЛС комплексу "Полімент", які розроблялися одночасно з проєктом корабля", — підкреслюють оглядачі.

Російський фрегат "Адмірал Горшков"

Проблема посилилася після анексії Криму 2014 року, коли було припинено постачання компонентів силових установок з України. У підсумку тільки нещодавно почалося виробництво російських замінників українських механізмів.

Наразі, пишуть експерти, Амурський суднобудівний завод може взяти участь ще в одній програмі ВМФ Росії з будівництва кораблів проєкту 22350М. Незважаючи на схожий номер, насправді це практично зовсім інший фрегат, з більшою водотоннажністю і вогневою міццю. Однак поки що жоден корабель не замовлено, і ще належить з'ясувати, чи буде взагалі розпочато його будівництво, якщо Росія переведе економіку на військові рейки.

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Нагадаємо, в районі окупованого Севастополя перебуває новітній корабель російського Чорноморського флоту "Циклон" проєкту "Каракурт". Як заявив 7 грудня речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, цей корабель є носієм ракет "Калібр", проте досі жодного разу не брав участі в пусках.