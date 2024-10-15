Франція випробовує новітній багатоцільовий фрегат Amiral Ronarc'h: оснащення корабля

Фрегат обладнаний потужним набором озброєння — протикорабельними ракетами Exocet MM40, комплексом ППО SAMP/T і торпедами MU90 Impact.

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Військово-морські сили Франції 2025 року готуються прийняти на озброєння новітній фрегат Amiral Ronarc'h, який стане першим кораблем свого класу і результатом програми FDI (Frégate de Défense et d'Intervention). Загалом планується будівництво п'яти таких фрегатів для заміни застарілих кораблів класу La Fayette, що перебувають в експлуатації з 1996 по 2001 рік. Про це повідомили в Naval News.

Amiral Ronarc'h є значним кроком вперед порівняно з La Fayette, що видно насамперед за тоннажністю корабля — 4 500 тонн проти 3 200 тонн у попередника. Попри збільшення ваги, новий фрегат коротший на 3 метри (122 метри), але ширший на 2,3 метра, що дає йому більшу стійкість на воді. Його максимальна швидкість збільшена до 27 вузлів, а дальність плавання становить 5 000 миль за швидкості 15 вузлів, що на 1 000 миль більше, ніж у La Fayette.

Фрегат обладнаний потужним набором озброєння, який включає:

8 пускових установок для протикорабельних ракет Exocet MM40 Block 3, здатних уражати цілі на дистанції до 200 км, включно з наземними об'єктами;

16 шахт для зенітних ракет Aster 15 і 30, з дальністю дії до 30 км і понад 100 км відповідно. Ці ракети широко відомі за використанням у комплексі SAMP/T;

2 спарені торпедні апарати для торпед MU90 Impact;

76-мм артилерійська установка Oto Melara і два бойові модулі з 20-мм автоматичними гарматами.

Французький фрегат Amiral Ronarc'h Фото: Naval News

Особливо помітне зростання можливостей ППО: у La Fayette за протиповітряну оборону відповідали тільки пускові установки для ракет Mistral 3 (еквівалент ПЗРК). У новій версії використовується більш потужна система зенітних ракет Aster.

Авіаційна компонента залишається практично без змін: на борту розміщуватиметься один гелікоптер NH90, однак додано можливість використання розвідувального БПЛА. Кількість екіпажу на Amiral Ronarc'h вдалося скоротити до 125 осіб завдяки сучасним цифровим системам, тоді як на La Fayette служило 164-170 осіб.

Корабель оснащений новітньою РЛС Sea Fire з технологією АФАР (антена з активною фазованою решіткою) і дальністю виявлення до 300 км. Вона забезпечує повне покриття, включно з відсутністю "мертвої зони" над фрегатом, і інтегрована з оновленою бойовою системою управління SENIT, що має підвищений кіберзахист.

Для зниження радіолокаційної помітності Amiral Ronarc'h використовує новий дизайн корпусу зі зворотним носом, що підвищує скритність, але знижує морехідні характеристики. Однак завдяки вигнутим вилицям корпусу вдалося мінімізувати заливку палуби хвилями.

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Раніше повідомлялося, що морські сили Японії ввели в експлуатацію новітній фрегат класу Mogami, який отримав назву JS Yahagi. Ключовою особливістю корабля є високий рівень автоматизації, завдяки чому чисельність екіпажу скоротилася до 90 осіб.