Японія поставила до лав новий стелс-фрегат класу Mogami: що відомо про корабель Yahagi

Ключовою особливістю фрегатів класу Mogami є високий рівень автоматизації, завдяки чому чисельність екіпажу можна скоротити до 90 осіб.

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Морські сили самооборони Японії ввели в експлуатацію свій новітній фрегат класу Mogami, який дістав назву JS Yahagi. Корабель став п'ятим кораблем цього класу у складі японських морських сил, повідомили 21 травня в Naval News.

Фрегат, який був прийнятий до складу 14-го ескортного дивізіону, названий на честь річки Яхагі, що протікає в центрі острівної держави. Кораблі класу Mogami спроєктовані компаніями Mitsubishi Heavy Industries (MHI) та Mitsui E&S Shipbuilding і мають стелс-дизайн, що враховує досвід досліджень зі створення стелс-винищувача ATD-X Shinshin.

Технічні особливості фрегатів класу Mogami

Це рішення зменшує радіолокаційний перетин корабля і підвищує його виживаність у ворожому оточенні. Фрегати мають довжину майже 130 метрів і водотоннажність 3 900 тонн у стандартному варіанті та 5 500 тонн у повному завантаженні, що дає їм змогу ефективно виконувати різні місії.

Ключовою особливістю фрегатів класу Mogami є високий рівень автоматизації, що дає змогу скоротити чисельність екіпажу до 90 осіб. Цьому сприяє вдосконалений інтегрований бойовий інформаційний центр (CIC), який об'єднує різні оперативні приміщення в єдине ціле, оснащене технологією доповненої реальності для чудової ситуаційної обізнаності та навігації.

Новий корабель оснащений комбінованою силовою установкою CODAG, що забезпечує потужність понад 70 000 кінських сил і дає змогу розвивати швидкість понад 30 вузлів.

В арсеналі кораблів є 5-дюймова морська гармата, протикорабельні ракети Type 17 і система SeaRAM для захисту від повітряних загроз. У майбутньому планується встановлення системи вертикального пуску Mk 41 для підвищення протиповітряних і протичовнових можливостей.

Спочатку Міноборони планувало побудувати 22 фрегати класу Mogami, проте пізніше цей план був переглянутий на користь 12 кораблів, з перспективою створення нового класу поліпшених фрегатів для подальшого будівництва.

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Нагадаємо, четвертий корабель класу Mogami був введений в експлуатацію морськими силами оборони в березні минулого року. Повідомлялося, що кораблі такого класу замислювалися як фрегати з можливостями есмінця, тому в планах Японії згодом замінити есмінці класу Asagiri та Abukuma.