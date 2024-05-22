Япония поставила в строй новый стелс-фрегат класса Mogami: что известно о корабле Yahagi

Ключевой особенностью фрегатов класса Mogami является высокий уровень автоматизации, благодаря чему численность экипажа можно сократить до 90 человек.

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Морские силы самообороны Японии ввели в эксплуатацию свой новейший фрегат класса Mogami, получивший название JS Yahagi. Корабль стал пятым кораблем данного класса в составе японских морских сил, сообщили 21 мая в Naval News.

Фрегат, который был принят в состав 14-го эскортного дивизиона, назван реки Яхаги, протекающей в центре островного государства. Корабли класса Mogami спроектированы компаниями Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Mitsui E&S Shipbuilding и имеют стелс-дизайн, учитывающий опыт исследований по созданию стелс-истребителя ATD-X Shinshin.

Технические особенности фрегатов класса Mogami

Данное решение уменьшает радиолокационное сечение корабля и повышает его выживаемость во враждебном окружении. Фрегаты имеют длину около 130 метров и водоизмещение 3 900 тонн в стандартном варианте и 5 500 тонн в полной загрузке, что позволяет им эффективно выполнять различные миссии.

Ключевой особенностью фрегатов класса Mogami является высокий уровень автоматизации, позволяющий сократить численность экипажа до 90 человек. Этому способствует усовершенствованный интегрированный боевой информационный центр (CIC), который объединяет различные оперативные помещения в единое целое, оснащенное технологией дополненной реальности для превосходной ситуационной осведомленности и навигации.

Новый корабль оснащен комбинированной силовой установкой CODAG обеспечивающей мощность более 70 000 лошадиных сил и позволяющей развивать скорость свыше 30 узлов.

В арсенале кораблей находятся 5-дюймовое морское орудие, противокорабельные ракеты Type 17 и система SeaRAM для защиты от воздушных угроз. В будущем планируется установка системы вертикального пуска Mk 41 для повышения противовоздушных и противолодочных возможностей.

Первоначально Минобороны планировало построить 22 фрегата класса Mogami, однако позже этот план был пересмотрен в пользу 12 кораблей, с перспективой создания нового класса улучшенных фрегатов для последующего строительства.

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Напомним, четвертый корабль класса Mogami был введен в эксплуатацию морскими силами обороны в марте прошлого года. Сообщалось, что корабли такого класса задумывались как фрегаты с возможностями эсминца, поэтому в планах Японии со временем заменить эсминцы класса Asagiri и Abukuma.