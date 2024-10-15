Франция испытывает новейший многоцелевой фрегат Amiral Ronarc'h: оснащение корабля

Фрегат оборудован мощным набором вооружения — противокорабельными ракетами Exocet MM40, комплексом ПВО SAMP/T и торпедами MU90 Impact.

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Военно-морские силы Франции в 2025 готовятся принять на вооружение новейший фрегат Amiral Ronarc'h, который станет первым кораблем своего класса и результатом программы FDI (Frégate de Défense et d'Intervention). Всего планируется строительство пяти таких фрегатов для замены устаревающих кораблей класса La Fayette, находящихся в эксплуатации с 1996 по 2001 год. Об этом сообщили в Naval News.

Amiral Ronarc'h представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с La Fayette, что видно, в первую очередь, по тоннажности корабля — 4500 тонн против 3200 тонн у предшественника. Несмотря на увеличение веса, новый фрегат короче на 3 метра (122 метра), но шире на 2,3 метра, что дает ему большую устойчивость на воде. Его максимальная скорость увеличена до 27 узлов, а дальность плавания составляет 5000 миль при скорости 15 узлов, что на 1000 миль больше, чем у La Fayette.

Фрегат оборудован мощным набором вооружения, который включает:

8 пусковых установок для противокорабельных ракет Exocet MM40 Block 3, способных поражать цели на дистанции до 200 км, включая наземные объекты;

16 шахт для зенитных ракет Aster 15 и 30, с дальностью действия до 30 км и более 100 км соответственно. Эти ракеты широко известны по использованию в комплексе SAMP/T;

2 спаренных торпедных аппарата для торпед MU90 Impact;

76-мм артиллерийская установка Oto Melara и два боевых модуля с 20-мм автоматическими пушками.

Французский фрегат Amiral Ronarc'h Фото: Naval News

Особенно заметен рост возможностей ПВО: у La Fayette за противовоздушную оборону отвечали только пусковые установки для ракет Mistral 3 (эквивалент ПЗРК). В новой версии используется более мощная система зенитных ракет Aster.

Авиационная компонента остается практически без изменений: на борту будет размещаться один вертолет NH90, однако добавлена возможность использования разведывательного БПЛА. Количество экипажа на Amiral Ronarc'h удалось сократить до 125 человек благодаря современным цифровым системам, в то время как на La Fayette служило 164–170 человек.

Корабль оснащен новейшей РЛС Sea Fire с технологией АФАР (антенна с активной фазированной решеткой) и дальностью обнаружения до 300 км. Она обеспечивает полное покрытие, включая отсутствие "мертвой зоны" над фрегатом, и интегрирована с обновленной боевой системой управления SENIT, обладающей повышенной киберзащитой.

Для снижения радиолокационной заметности Amiral Ronarc'h использует новый дизайн корпуса с обратным носом, что повышает скрытность, но снижает мореходные характеристики. Однако благодаря изогнутым скульям корпуса удалось минимизировать заливку палубы волнами.

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Ранее сообщалось, что морские силы Японии ввели в эксплуатацию новейший фрегат класса Mogami, получивший название JS Yahagi. Ключевой особенностью корабля является высокий уровень автоматизации, благодаря чему численность экипажа сократилось до 90 человек.