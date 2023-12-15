Отныне для пребывания в пограничной полосе надо получить разрешение, — ГПСУ (инфографика)

Государственная пограничная служба Украины будет выдавать документ для пребывания на участке шириной 2 км от линии границы.

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Для пребывания, проживания и передвижения вдоль линии государственной границы Украины с Россией и Беларусью нужно иметь специальное разрешение. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

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Ведомство предоставляет соответствующий документ. Кроме перечисленного, передвижение лиц и производство работ, не связанных с охраной или обороной государственной границы также запрещено. Это касается территории в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничных водоемов и рек.

Вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Беларусью соответствующие запреты, как говорится в заметке, распространяются на территорию в несколько км. Это касается территорий, которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям ГПСУ для обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, их строительства, а также создания ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, различных коммуникаций.

В общем разрешение нужно для пребывания на участке шириной 2 км от линии границы.

ДРГ в украинском пограничье

Российские оккупанты, как заявил в начале декабря руководитель областной военной администрации Владимир Артюх, увеличили свою активность на приграничных территориях. Сначала в течение двух месяцев они обстреливали Сумскую область, а затем присоединились еще действия ДРГ.

Отдельно было отмечено, что подобная тактика со стороны войск РФ фиксируется и в Черниговской области. По 5-10 человек пытаются зайти на украинскую территорию, после чего пытаются совершить убийства и подрывы.

Украинские защитники, как пояснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, фиксируют активизацию российских диверсантов на Черниговском и Харьковском направлениях. Прежде всего они хотят узнать места расположения Сил обороны, чтобы в будущем наносить по ним удары и по возможности уничтожать украинских военных.

Напомним, 7 декабря генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что оккупанты пытаются создать в приграничье серую зону. По его мнению, что стоит сформировать новые специализированные подразделения, чтобы противодействовать диверсионной деятельности.