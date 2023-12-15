Відтепер для перебування в прикордонній смузі треба отримати дозвіл, – ДПСУ (інфографіка)

Державна прикордонна служба України видаватиме документ для перебування на ділянці завширшки 2 км від лінії кордону.

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Для перебування, проживання та пересування уздовж лінії державного кордону України з Росією та Білоруссю потрібно мати спеціальний дозвіл. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram.

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Відомство надає відповідний документ. Окрім перерахованого, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з охороною чи обороною державного кордону також заборонено. Це стосується території в межах земельних ділянок шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонних водойм та річок.

Вздовж лінії державного кордону України з РФ та Білоруссю відповідні заборони, як йдеться у дописі, поширюються на територію в кілька км. Це стосується територій, які територій які надано в постійне користування військовим частинам ДПСУ для облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, їхнього будівництва, а також створення огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, різних комунікацій.

Загалом дозвіл потрібен для перебування на ділянці завширшки 2 км від лінії кордону.

ДРГ в українському прикордонні

Російські окупанти, як заявив на початку грудня керівник обласної військової адміністрації Володимир Артюх, збільшили свою активність на прикордонних територіях. Спочатку протягом двох місяців вони обстрілювали Сумську область, а згодом долучилися ще дії ДРГ.

Окремо було зазначено, що подібна тактика з боку військ РФ фіксується і в Чернігівській області. По 5-10 осіб намагаються зайти на українську територію, після чого намагаються скоїти вбивства та підриви.

Українські захисники, як пояснив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, фіксують активізацію російських диверсантів на Чернігівському та Харківському напрямках. Насамперед вони хочуть дізнатися місця розташування Сил оборони, щоб у майбутньому завдавати по них ударів і за можливості знищувати українських військових.

Нагадаємо, 7 грудня генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що окупанти намагаються створити в прикордонні сіру зону. На його думку, що варто сформувати нові спеціалізовані підрозділи, щоб протидіяти диверсійній діяльності.