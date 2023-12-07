Окупанти намагаються створити в прикордонні сіру зону, — генерал Кривонос (відео)

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що варто сформувати нові спеціалізовані підрозділи, щоб протидіяти диверсійній діяльності.

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На кордонах Чернігівської та Сумської областей посилилися атаки диверсійних груп, оскільки Росія прагне вигнати людей із прикордоння, щоб створити з цих територій сіру зону. Про це заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій, в ефірі телеканалу "Прямий".

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Диверсанти, за його словами, на цих напрямках проводять дії, які є достатньо ефективними. Російські загарбники прагнуть, аби люди виїхали з прикордоння.

"Росіяни намагаються створити сіру зону", — пояснив він.

Для України такі дії є викликом, але з цим можна боротися. За його словами, треба сформувати певні підрозділи, щоб протидіяти диверсійній діяльності.

ДРГ в українському прикордонні

Російські окупанти, як заявив керівник обласної військової адміністрації Володимир Артюх, збільшили свою активність на прикордонних територіях. Спочатку протягом двох місяців вони обстрілювали Сумську область, а тепер до цього додалися ще дії ДРГ.

Окремо було зазначено, що подібна тактика з боку військ РФ фіксується і в Чернігівській області. По 5-10 осіб заходять на українську територію, після чого намагаються скоїти вбивства та підриви.

Українські захисники, як пояснив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, фіксують активізацію російських диверсантів на Харківському та Чернігівському напрямках. Насамперед вони хочуть дізнатися місця розташування Сил оборони, щоб у майбутньому завдавати по них ударів і за можливості знищувати українських військових.

Нагадаємо, журналіст заявив, що Сумщина потерпає від обстрілів. Росіяни в основному застосовують міномети, ствольну, реактивну артилерію, також скидають керовані авіаційні бомби.