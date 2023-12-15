В Винницком военкомате "анонсировали" детский праздник: в ТЦК развеяли фейк пропаганды

По информации руководства ТЦК и СП, военные объекты ни в коем случае не могут являться местом для массовых мероприятий, особенно с участием детей.

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По сети распространяется афиша праздничного мероприятия для детей, которое якобы должно пройти в одном из военкоматов. В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) опровергли это.

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На опубликованной афише указано, что 23 декабря якобы пройдет праздник под названием "Как-то раз под Новый год". Дети вместе с родителями могут прийти в "Винницкий областной ТЦК и СП", поучаствовать в конкурсах и посмотреть на театральное представление. На самом деле это неправда.

В Винницком ТЦК и СП опровергли проведение детского праздника Фото: Винницкий областной ТЦК и СП

В ТЦК и СП заявили, что опубликованный в сети анонс является вражеской дезинформацией и написанное там не соответствует действительности.

"Сетью распространяется фейковая афиша о проведении Винницким областным ТЦК и СП праздничного мероприятия для детей и их родителей. Указанная информация не соответствует действительности и является творением российской пропаганды, направленной на дискредитацию процесса мобилизации, попыткой враждебных сил спекулировать на уязвимых темах семейных праздников и детства", — говорится в сообщении.

Граждан призвали обратить внимание, что военные объекты не могут быть местом проведения массовых мероприятий, особенно если к этому привлекают гражданское население и детей.

Кроме того, информация о деятельности и мероприятиях военкомата публикуется исключительно на официальных ресурсах.

"Призываем доверять исключительно достоверным источникам информации, соблюдать информационную гигиену и игнорировать враждебные информационные вбросы. Проверяйте информацию, берегите себя и своих детей", — подытожили в Винницком областном ТЦК и СП.

В Винницком ТЦК и СП опровергли проведение детского праздника Фото: Винницкий областной ТЦК и СП

Напомним, 13 декабря сообщалось, кто из военнослужащих может проходить службу в ТЦК и СП в ходе всеобщей мобилизации в Украине. По словам одесского военкома Александра Охрименко, механизм не требует особых усилий. Необходимо лишь иметь доказательства того, что военный не может дальше участвовать в боевых действиях.