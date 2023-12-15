В Винницком военкомате "анонсировали" детский праздник: в ТЦК развеяли фейк пропаганды
По информации руководства ТЦК и СП, военные объекты ни в коем случае не могут являться местом для массовых мероприятий, особенно с участием детей.
По сети распространяется афиша праздничного мероприятия для детей, которое якобы должно пройти в одном из военкоматов. В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) опровергли это.Важно
На опубликованной афише указано, что 23 декабря якобы пройдет праздник под названием "Как-то раз под Новый год". Дети вместе с родителями могут прийти в "Винницкий областной ТЦК и СП", поучаствовать в конкурсах и посмотреть на театральное представление. На самом деле это неправда.
В ТЦК и СП заявили, что опубликованный в сети анонс является вражеской дезинформацией и написанное там не соответствует действительности.
"Сетью распространяется фейковая афиша о проведении Винницким областным ТЦК и СП праздничного мероприятия для детей и их родителей. Указанная информация не соответствует действительности и является творением российской пропаганды, направленной на дискредитацию процесса мобилизации, попыткой враждебных сил спекулировать на уязвимых темах семейных праздников и детства", — говорится в сообщении.
Граждан призвали обратить внимание, что военные объекты не могут быть местом проведения массовых мероприятий, особенно если к этому привлекают гражданское население и детей.
Кроме того, информация о деятельности и мероприятиях военкомата публикуется исключительно на официальных ресурсах.
"Призываем доверять исключительно достоверным источникам информации, соблюдать информационную гигиену и игнорировать враждебные информационные вбросы. Проверяйте информацию, берегите себя и своих детей", — подытожили в Винницком областном ТЦК и СП.
Напомним, 13 декабря сообщалось, кто из военнослужащих может проходить службу в ТЦК и СП в ходе всеобщей мобилизации в Украине. По словам одесского военкома Александра Охрименко, механизм не требует особых усилий. Необходимо лишь иметь доказательства того, что военный не может дальше участвовать в боевых действиях.