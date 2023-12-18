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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские партизаны пробрались к рембазе и военному складу в Евпаторийском районе (фото)

Атеш, рембаза, оккупанты, военный склад
Фото: Telegram/Атеш | "Атеш" наблюдает за рембазой и военным складом в Новоозерном

По информации подполья, сейчас по периметру территории вырыто немало холмов специально под заезд военной техники, что указывает на присутствие оккупантов.

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Украинскому подполью удалось близко пробраться к военному складу РФ, который расположен в поселке Новоозерное во временно оккупированном Крыму. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

По информации подполья, когда-то там располагалась рембаза и склад с боеприпасами, которые использовались российской группировкой на южном направлении.

Сейчас, как отмечают партизаны, по периметру территории вырыто немало холмов специально под заезд военной техники, что снова указывает на присутствие оккупантов.

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Напомним, в воскресенье, 17 декабря, в партизанском движении "Атеш" сообщили, что украинское подполье вплотную зашло на территорию ФСБ в Крыму и узнало о ее месте дислокации и численности.

Также 14 декабря стало известно, что украинские партизаны провели успешный ночной рейд по улицам Москвы, в частности, "Атеш" проник в воинскую часть Национальной гвардии России, которая расположена на улице Проектируемый проезд 4579, 56. Подполью удалось отснять несколько "интересных материалов", их уже передали Вооруженным силам Украины.

Кроме того, 11 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке воинской части Росгвардии в Котовске Тамбовской области. Партизанам удалось завербовать российского офицера из строевой части, он поделился важными списками и информацией.